Incendi, la condanna del Vescovo di Cefalù: “Mano criminale”

CEFALÙ (PA) – Gli incendi delle ultime giornate hanno devastato gran parte della Sicilia. Adesso si fa la conta dei danni con la speranza che non si registrino nuove emergenze.

“Dietro gli incendi che devastano la Sicilia ci sarebbero mani criminali e interessi di varia natura. I roghi sono stati per lo più appiccati con modalità scientifiche da mani che non abbiamo paura di definire criminali”. Lo denuncia il vescovo di Cefalù monsignor Giuseppe Marciante.

“Ancora una volta siamo qui a levare il nostro grido, esausti e stanchi, ogni anno, sempre nello stesso periodo, raccogliendo l’immane sofferenza della nostra amata sorella Terra. Di fronte all’opera devastante degli incendiari – ha continuato il vescovo – si può anche sospettare che ci siano interessi economici, politici o addirittura di quelle forme di criminalità che vogliono lucrare sulle tante aziende messe in ginocchio da questi eventi nefasti”.

Il vescovo non si limita a condannare “Tali atti criminali e sperare che la giustizia faccia il suo corso rintracciando e punendo i colpevoli” ma rivolge un invito ai “tanti cittadini onesti a denunciare i piromani e a non coprire con l’omertà questi attentati contro la natura. In questi anni gran parte delle riserve dei nostri territori e dei nostri parchi è andata completamente distrutta con un danno incalcolabile all’ecosistema, dato che tanti endemismi non potranno più essere recuperati”.