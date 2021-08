Incidente e lunghe code sulla A18

CATANIA. Un incidente avvenuto questa mattina sulla A18 sta paralizzando il traffico in direzione Catania, poco prima del casello di San Gregorio.

Il sinistro ha riguardato un mezzo pesante ed una moto di grossa cilindrata. A riportare le conseguenze peggiori sembrerebbe essere stato il centauro in sella al due ruote che è stato soccorso e trasportato in ambulanza verso l’ospedale dal personale del 118.

Lunghe code, come detto, si registrano a ridosso del casello autostradale di San Gregorio.