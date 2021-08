Leghista, del Nord est e con la licenza media: l’identikit dei No Vax

Un sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera traccia l’identikit del popolo No Vax. Secondo la ricerca dell’istituto di Nando Pagnoncelli gli “attendisti no vax” sono il 17% degli italiani. Per quanto riguarda la geolocalizzazione del fenomeno dai dati raccolti dal sondaggio emerge che nel Nord-Est i No Vax arrivano al 10% e gli attendisti al 15%. Tra chi dice no ai vaccini anti Covid si registra una tendenza inferiore tra i residenti al Sud (4%) e nelle isole (6%), mentre nel Nord-Ovest si registra il livello più basso: 8%. Nel Nord-Est infatti è individuabile il più basso numero di residenti già vaccinato almeno con una dose o che si vaccinerà con certezza: 70% dei residenti (la media italiana è del 77%).

Chi si dichiara contrario o attendista ha mediamente tra i 35 e i 49 anni di età. Dal punto di vista economico i No Vax rappresentano l’11% tra chi gode di una condizione elevata, mentre se ne registrano meno (5%) tra le persone con una posizione economica media, mentre per chi viene classificato a livello più basso si arriva all’8%. Tra chi si è vaccinato o sicuramente lo farà l’83% si trova in una fascia economica agiata.

Per quanto riguarda il titolo di studio, la maggior parte dei no vax ha la licenza media. Tra i favorevoli invece il titolo di studio più comune è la laurea, mentre per quanto riguarda l’ideologia politica dei No Vax la maggioranza è tra gli elettori del centrodestra. Contrari ai vaccini il 14% degli elettori della Lega e il 10% di chi sceglie Fratelli d’Italia, mentre tra gli elettori del Partito Democratico non si supera la quota del 2% e tra i 5 Stelle il 7%. Tra gli indecisi sulla vaccinazione, il M5s sale al 13% e FdI al 12%, mentre al primo posto ci sono gli elettori di Forza Italia, Cambiamo e NcI.