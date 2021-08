Muore dopo il vaccino: “Stava bene, vogliamo chiarezza”

Tragica notizia per il piccolo comune di Asiago. Mattia Brugnerotto, pizzaiolo del Comune che si trova al confine con il Trentino, è stato trovato morto il giorno dopo aver fatto il vaccino anticovid.

La famiglia, che si è già affidata ad un legale, chiede chiarezza sulla prematura scomparsa del ragazzo che il prossimo 13 agosto avrebbe compiuto 32 anni.

“Voglio assolutamente sapere che cosa è davvero successo a mio figlio” le parole di Terry, mamma disperata per la perdita del suo unico figlio. A scoprire il figlio morto è stata proprio la madre. Sabato mattina Terry, vedendo che il figlio ancora non si svegliava e che rischiava di fare tardi al lavoro, è entrata nella sua camera, ma non ricevendo risposta ha chiamato il 118. All’arrivo dell’ambulanza il medico ha solo potuto constatarne il decesso.

La madre racconta le ultime ore del figlio che venerdì aveva ricevuto il vaccino: “Stava bene, era a casa dal lavoro perché doveva andare a fare il vaccino. Una volta tornato a casa, ha mangiato qualcosa e poi è andato anche a fare una passeggiata. Ha trascorso la sera con gli amici, poi è andato tranquillamente a dormire. Non ha fatto riferimento ad alcun tipo di malessere, neanche un minimo disturbo. Sabato mattina è successo quel che è successo”.

Da che cosa è stato dettato il decesso sarà solo l’autopsia a stabilirlo. L’esame è già stato disposto dall’azienda sanitaria, a cui parteciperà anche un consulente nominato dalla famiglia, che si è affidata all’avvocato Roberto Rigoni Stern, che è anche sindaco di Asiago.