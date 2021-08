Orlando e Marano: “Governo sospenda gara per assistenza clienti Ita”

PALERMO – Ita, la nuova compagnia di volo che prenderà il posto di Alitalia, ha emesso un bando di gara per assegnare l’assistenza clienti. I sindacati dei lavoratori Almaviva hanno lanciato l’allarme (CLICCA QUI PER LEGGERE) perché questo metterebbe a rischio 621 lavoratori, di cui 570 solo a Palermo.

“Grave ed incomprensibile la decisione di Ita di procedere con una gara per l’assistenza clienti dai contorni inquietanti . Un servizio che per anni ha garantito ad Alitalia efficienza e qualità attraverso centinaia di uomini e donne che non sono tenuti in considerazione senza il vincolo territoriale della clausola sociale”. Lo dichiarano il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l’assessore al lavoro Giovanna Marano.

“Il Governo si sta assumendo la responsabilità di determinare una vera e propria degenerazione della tenuta sociale a Palermo e a Rende, in Sicilia e in Calabria. Chiediamo – concludono Orlando e Marano – al Governo di sospendere la gara e di rimettere al centro regole e diritti. Non è certo con il massimo ribasso e con preistorico criterio della contiguità territoriale, nell’era del digitale, che si garantisco no efficienza e trasparenza”.