Picchia la moglie e la minaccia con un’ascia

VITTORIA – Un albanese di 32 anni, L.E., è stato arrestato dalla Polizia mentre cercava di entrare in casa della moglie con un’ascia in mano. L’uomo, nella stessa giornata, aveva aggredito la donna, mandandola in ospedale, con vari ematomi ed una prognosi di 7 giorni. Ma, non pago, aveva poi raggiunto la moglie a casa cercando di entrare e minacciandola di morte se non avesse aperto la porta. L’uomo, peraltro, doveva tenersi lontano dall’abitazione per un provvedimento del giudice. La donna si è barricata in casa con la figlioletta di 9 anni, temendo per la propria incolumità ed ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La Polizia lo ha bloccato e arrestato proprio davanti all’uscio dell’abitazione della donna, nel centro di Scoglitti : alla vista degli agenti l’indagato, peraltro ubriaco, ha cercato maldestramente di nascondere l’accetta sotto lo zerbino, ovviamente senza riuscirci. L’uomo è stato arrestato per violazione di domicilio aggravato.