Provenzano: “Io palermitano a Catania? Siamo siciliani”

“Sapevo che il club aveva qualche problema, ma il direttore Pellegrino ha dato precise garanzie e poi giocare in una società come il Catania è motivo d’orgoglio. Io palermitano? Siamo siciliani, orgogliosi della nostra Isola e in questo momento fra l’altro bisogna restare uniti contribuendo al rilancio del calcio siciliano d’élite, inoltre ho tanti amici qui a Catania”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Alessandro Provenzano, centrocampista del Catania, presentatosi ai tifosi dopo il suo approdo in rossazzurro.

La mezzala ex Imolese ha poi proseguito: “Sono stato accolto benissimo, non è la solita frase di circostanza ma s’intuisce quando c’è unione d’intenti e voglia comune di far bene. Il mister è un vero trascinatore, riuscirà ad ottenere il meglio da tutti noi. Ho 30 anni, età della piena maturazione per un calciatore. Spero di giocare con il Catania il migliore campionato della mia carriera, anche come gratitudine verso chi ha avuto fiducia in me. Proveremo a ottenere un risultato di prestigio per far felici i tifosi. Con loro allo stadio sarà tutto più emozionante”.