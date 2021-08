CATANIA – Arriveranno aiuti per chi ha subito danni dopo il vasto rogo di venerdì scorso che ha danneggiato case e stabilimenti balneari. Oggi il sindaco di Catania Salvo Pogliese, durante il vertice di Protezione Civile convocato dal presidente della Regione Nello Musumeci, ha illustrato i passi che l’amministrazione intende attuare. “Noi andremo a sancire degli sgravi fiscali in riferimento ai tributi di competenza comunale – ha detto – e andremo a elargire un

contributo straordinario per gli affitti”.

Su quanto accaduto – e sulle polemiche che si sono susseguite con precise accuse anche alla giunta comunale – il sindaco ha voluto fare alcune precisazioni. Evidenziando l’eccezionalità di quanto avvenuto venerdì scorso. “Il Comune è al lavoro per impedire che quanto accaduto possa ripetersi e contenere il rischio che comunque è quello di una situazione emergenziale. Con la Protezione civile abbiamo fatto la nostra parte, ma siamo in presenza di eventi assolutamente eccezionali in un contesto altrettanto eccezionale”, ha concluso.