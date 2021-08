Scoma: “Città va commissariata. Serve intervento del Prefetto”

PALERMO – “In una città dilaniata dall’incapacità politico-amministrativa e assediata dal caos non resta che il Commissariamento”. Lo dichiara Francesco Scoma di Italia Viva, componente dell’ufficio di presidenza della Camera dei deputati.

“La condizione di insanabile precarietà finanziaria e di squilibrio strutturale dei bilanci del Comune e delle sue partecipate stanno provocando un emergenza dentro l’emergenza – ha continuato Scoma -. Tonnellate di rifiuti sommergono le strade, migliaia di bare giacciono all’aperto da mesi senza sepoltura e una viabilità impazzita sono motivi sufficienti per applicare il dispositivo normativo della legge che regola il commissariamento della città”.

“E’ sotto gli occhi di tutti che l’attuale amministrazione non può assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi. Credo – ha concluso Scoma – sia arrivato il momento che Prefetto e Ministero dell’ Interno prendano provvedimenti per far sì che la Protezione civile possa intervenire per ripristinare la sicurezza e la salute pubblica dei cittadini. Non si può continuare a far finta di nulla”.