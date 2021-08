Trace di alluminio superiori alla norma. In seguito alla comunicazione dell’Asp di Palermo che riguarda le acque in uscita dal serbatoio Monte Grifone “è temporaneamente inibito l’uso per il consumo umano della linea idrica alimentata dal serbatoio”. Lo comunicano il Comune di Palermo e l’Amap.

Le zone interessate dal provvedimento sono le seguenti: Bonagia, Belmonte Chiavelli (parte bassa), Calatafimi, Zisa, Roccella-Basile, Noce, Uditore.

Il personale tecnico di Amap è al lavoro per risolvere il problema “connesso con la modifica della cinetica chimica al processo di potabilizzazione dovuta verosimilmente alle elevate temperature ambientali”.

Le analisi chimiche relative ai giorni 27 e 29 luglio condotte da Amap hanno comunque evidenziato valori più bassi rispetto a quelli riscontrati dall’Asp.

“I livelli fuori norma di inquinamento da alluminio rilevati nelle acque in uscita dal serbatoio di Monte Grifone preoccupano alla luce anche dei recenti provvedimenti giudiziari che hanno riguardato le criticità nella gestione tecnico-operativa delle acque urbane da parte dell’Amap – ha dichiarato Concetta Amella, consigliere comunale del M5S a Palazzo delle Aquile -. Perciò ho inviato al sindaco un’interrogazione per avere delucidazioni sia in merito agli esiti delle analisi chimiche che da ieri hanno portato l’Amap alla decisione di inibire in via cautelare l’uso per il consumo umano dell’acqua alimentata dal serbatoio nei quartieri di Bonagia, Belmonte Chiavelli (parte bassa), Calatafimi, Zisa, Roccella-Basile, Noce, Uditore; sia, in particolare, agli interventi da attuare con urgenza per ridurre il disagio ai cittadini”.