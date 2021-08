UDC Sicilia: “Pronti ad illustrare il nostro piano elettorale”

Convocata una conferenza stampa. "Lavoriamo alacremente per migliorare il presente e pianificare il futuro della nostra terra"

PALERMO – Martedì 3 agosto 2021, nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 18 presso l’Aula Rostagno a Palazzo delle Aquile, i vertici dell’UDC Sicilia illustreranno le linee programmatiche del partito in vista delle prossime elezioni amministrative in calendario a Palermo nel 2022 ed in vari Comuni della Provincia ad ottobre prossimo.

Ad incontrare gli operatori dell’informazione saranno il coordinatore regionale e Responsabile Nazionale Enti Locali dello schieramento centrista, Decio Terrana, il vice segretario regionale dell’UDC Sicilia, Elio Ficarra, e il coordinatore cittadino del partito nel capoluogo siciliano, Andrea Aiello.

“Con l’avallo e alla presenza del leader regionale dell’UDC Sicilia, Decio Terrana – affermano il consigliere Elio Ficarra e il coordinatore Andrea Aiello – abbiamo ritenuto opportuno indire una conferenza stampa per rendere noti i punti cardine del programma politico del partito in vista delle prossime elezioni amministrative in calendario a Palermo nel 2022 e nei comuni del comprensorio a partire dal prossimo 10 ottobre”.

“Lavoriamo alacremente – hanno continuato i due esponenti – per migliorare il presente e pianificare il futuro della nostra terra, in piena conformità con i principi democratici e moderati che ispirano il nuovo corso del partito. Risoluzione delle emergenze che avversano il territorio, valorizzazione di risorse, professionalità e comparto produttivo locale, trasparenza e fluidità nel rapporto con gli elettori, crediamo fermamente di poter dare un contributo fattivo e sostanziale, in seno alla coalizione di centrodestra, al rilancio sociale, culturale ed economico di Palermo e di tutti i comuni della nostra meravigliosa isola”.