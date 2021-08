Vertice sull’emergenza incendi: ora è corsa contro il tempo

Video di Fernando Massimo Adonia

CATANIA. Fare il punto sull’emergenza incendi che ha sconvolto la Sicilia. E’ in fase di svolgimento, al Palazzo della Regione siciliana di Catania, il briefing presieduto dal Governatore Nello Musumeci per fare un resoconto sulla questione incendi.

Arrivate 4 Squadre della Protezione civile

Questa mattina sono arrivate in Sicilia le 4 squadre della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, composte da dodici volontari e due funzionari, partite ieri dalla sede di Palmanova in direzione Sicilia, in particolare nella provincia di Catania per fornire un supporto nell’emergenza causata dagli incendi. Sull’isola ci sono anche quattro mezzi operativi per l’antincendio boschivo; la missione regionale nel suo complesso avrà una durata prevista di dieci giorni.

Sono presenti i vertici della Protezione civile in Sicilia, ma anche i Prefetti di Catania Maria Carmela Librizzi e si Palermo Giuseppe Forlani, il direttore regionaledei Vigili del fuoco della Sicilia Ennio Aquilino, oltre ai sindaci delle città interessate dagli incendi. Subito dopo il Presidente dellaRegione incontrerà la stampa.

La distruzione degli stabilimenti balneari

Nel corso del vertice verrà esaminata anche condizione di sicurezza degli stabilimenti balneari dell’isola e la possibile adozione di misure da intraprendere nel giro di pochissimo tempo.

Tornando indietro alla cronaca delle scorse ore, nella giornata di venerdì scorso un intero lido quello delle Capannine a Catania, è stato spazzato via dalle fiamme.

L’emergenza: 257 interventi in Sicilia nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore sono stati 717 gli interventi dei Vigili del Fuoco, 257 dei quali in Sicilia, per contribuire allo spegnimento degli incendi che stannointeressando diverse regioni italiane, mentre dal 15 di giugno,giorno d’inizio della campagna antincendi, sono staticomplessivamente 37.407, 16mila in più rispetto allo stessoperiodo dell’anno scorso La Sicilia è la regione più colpita, con 8.669 interventi dametà giugno, seguita dalla Puglia, con 8.628, e dalla Calabria,con 3.785. Elicotteri e Canadair della flotta dello Stato hannoinvece effettuato complessivamente 1.156 interventi, 49 nelleultime 24 ore. Al momento i velivoli sono impegnati ad Aidone Dan Bartolo, in provincia di Enna, a Randazzo , in provincia di Catania, a Chieti Rocca San Giovanni, in provincia di Catanzaro, e a Gravina di Puglia, in provincia di Bari. Situazione invece sotto controllo a Pescara per l’incendio che ieri ha colpito la pineta Dannunziana.