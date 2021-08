Da Catania ad Adrano, polizia: arresti, controlli e sanzioni

CATANIA – Oltre 15.000 euro di sanzioni a fronte di 17 verbali al C.d.S. contestati dagli agenti del Commissariato San Cristoforo e del Reparto Prevenzione Crimine. Questo il bilancio del servizio di controllo straordinario del territorio disposto dalla Questura di Catania che si è svolto nel pomeriggio di ieri e che ha interessato le piazze Palestro, Federico di Svevia e Caduti del Mare.

Numerosi sono stati i casi di guida senza patente, senza assicurazione R.C. o senza casco rilevati che, in 9 occasioni, hanno condotto anche al sequestro del veicolo.

Una serie di controlli in abitazione ai pregiudicati sottoposti agli arresti domiciliari ha completato il quadro delle attività operative disimpegnate.

Librino

Nella giornata di ieri, invece, personale del Commissariato Librino ha effettuato controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere.

Il titolare di un esercizio commerciale è stato indagato in stato di libertà per invasione di terreni pubblici, in quanto aveva esposto sulla pubblica via e sul marciapiede centinaia di cassette d’acqua e attrezzatura da lavoro, tanto che, di fatto, lo spazio pubblico occupato abusivamente non era fruibile ai pedoni; peraltro, l’acqua contenuta nelle bottiglie di plastica era esposta al sole cocente, non avendo nessuna copertura a protezione, cosa che, come noto, può risultare nociva per la salute pubblica.

Ancora, in Viale Grimaldi, a due soggetti è stata contestata la violazione amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente tipo marijuana (art. 75 del D.P.R. 309/90), a uno di essi, il conducente del veicolo a bordo del quale sono stati fermati i due, è stata ritirata la patente di guida e si è anche proceduto al sequestro amministrativo della droga.

Ad ambedue gli assuntori è stata contestata la normativa anti-covid poiché non facevano uso dei dispositivi di protezione.

Nei giorni scorsi, poi, una donna di 21 anni, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata sottoposta all’ordine di custodia cautelare in carcere per aggravamento pena: ciò in quanto, sottoposta agli arresti domiciliari, è stata più volte indagata in stato di libertà per i reati di evasione e di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Adrano

Ad Adrano, poi, nel quadro dei servizi volti a garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale predisposti dal Commissariato di Adrano, è stato denunciato un 33enne catanese, pregiudicato, per guida senza patente poiché recidivo nel biennio.

Infatti, l’uomo, nonostante fosse già stato sanzionato diverse volte per la medesima violazione nei mesi di maggio e di luglio 2020, veniva nuovamente fermato e controllato da agenti della Volante del Commissariato di Adrano alla guida di un’autovettura senza la prevista patente di guida, mentre si trovava in quella via Vittorio Emanuele, alla guida di una Renault Twingo, con altre 3 persone.

Gli agenti sottoponevano a controllo l’auto e i suoi occupanti, accertando che il guidatore era privo di patente di guida poiché mai conseguita; inoltre, il mezzo risultava essere privo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e il guidatore era sprovvisto della carta di circolazione.

Poiché l’autovettura condotta dal 33enne risultava già posta sotto sequestro amministrativo, essa veniva sequestrata e risottoposta a fermo amministrativo, per poi essere affidata ad un soccorso stradale; l’uomo veniva deferito all’Autorità Giudiziaria.

Aeroporto

Anche la Polaria ha registrato un ottimo risultato. Domenica scorsa, intorno alle 11, durante un’attività di verifica documentale eseguita da personale della squadra di Polizia di Frontiera Aerea in servizio presso l’aeroporto di Catania nei confronti dei passeggeri di un volo in arrivo dalla Romania, è stata arrestata la cittadina rumena S.A.M. di 39 anni, sulla quale pendeva un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di PATTI, per il reato di impiego di minori nell’accattonaggio.

La straniera sperava di potere riuscire a superare indenne i controlli in arrivo, ma gli esperti operatori di Polizia di Frontiera, insospettiti anche dal suo atteggiamento, sono riusciti a identificarla e catturarla. A conclusione degli atti di rito, l’arrestata è stata associata presso la casa circondariale di Messina Gazzi, dove dovrà espiare la pena di mesi 1 e giorni 27 di reclusione.

Arresti delle Volanti

E infine ieri, agenti delle Volanti hanno arrestato un pregiudicato per i reati di evasione e danneggiamento aggravato.

Poiché presso la Sala operativa della Questura era scattato l’allarme per la manomissione del braccialetto elettronico del pregiudicato ristretto agli arresti domiciliari, abitante in via Pantelleria, una Volante veniva inviata sul posto; nel frattempo, però, lo stesso arrestato domiciliare telefonava in Questura riferendo di essere evaso a seguito di una lite con i propri familiari e di trovarsi a bordo di un’autovettura in via Palermo.

Un’altra Volante veniva inviata, infruttuosamente, presso il luogo segnalato dall’evaso. Gli agenti si recavano, quindi, presso l’abitazione del soggetto, ma anche in questo caso non ve ne era traccia. Continuando le ricerche, l’evaso veniva individuato in piazza Mercato, nel quartiere Lineri, dove veniva arrestato e accompagnato presso gli uffici della Questura per gli adempimenti di rito.

Dell’accaduto veniva informato il pm di turno che convalidava l’arresto disponendo al contempo l’immediata liberazione dell’uomo che veniva, quindi, nuovamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.