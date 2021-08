Donna muore schiacciata da un macchinario, lascia marito e figlioletta

MODENA – Una donna di 40 anni ha perso la vita stamattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda di via Panaria a Camposanto, in provincia di Modena. La vittima, che è rimasta incastrata in un macchinario, si chiamava Laila El Harim. In Italia da diversi anni, era originaria del Marocco. Residente nella Bassa Modenese, lascia una figlia di 4 anni e il compagno.

Da qualche mese la donna era stata assunta in una ditta specializzata nella lavorazione della carta e packaging per pasticceria.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per la lavoratrice non c’era più nulla da fare. Intanto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha avviato un’attività ispettiva per permettere di determinare le cause e le responsabilità dell’accaduto.