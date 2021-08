Droga, record di morti in Europa – Ecco in quali paesi

Nel 2020, il Paese con più morti di droga in Europa, è la Scozia che, con oltre 1.330 decessi, è davanti a Norvegia e Svezia. A dirlo sono le statistiche ufficiali dell’Office for National statistics diffuse oggi. Crescono le vittime in Inghilterra e Galles, che con 4.561 morti, registrano una percentuale di vittime, tre volte inferiore a quella scozzese in rapporto agli abitanti, ma comunque al livello più alto dal 1993. A provocare la metà dei decessi overdose di eroina e oppiacei. Ma crescono del 9,7% i morti per cocaina.