Fly Volley Marsala, arriva la centrale Martina Pirrone

E’ un inizio di stagione agonistica di contatti e di programmazione per la A29 GesanCom Fly Volley Marsala, un periodo intenso che serve a creare quello che amiamo chiamare il Dream Team 2021/22. Ed arriva, in questo assolato agosto, un altro importante tassello per le economie di gioco di Coach Marco Adornetto che si assicura le prestazioni sportive di Martina Pirrone.

La giovane centrale palermitana, arriva da Santo Stefano di Camastra dopo due ottime stagioni di B2 nazionale costellata dai Play-Off promozione per la B1 nella stagione appena trascorsa. Martina, inizia il percorso agonistico post giovanili, entrando nel roster di Termini Imerese in B2 nel 2015/2016, l’anno successivo approda a Modica rimanendo due stagioni coronate dalla promozione in B1. Martina rimane a Modica anche nel 2018/2019 raggiungendo il quinto posto nella classifica finale. Poi, l’ottima esperienza per due anni, in B2 a Santo Stefano.

“Sono contenta di approdare in questa società ambiziosa e competitiva in un campionato che spero sia il più ‘normale’ possibile – dichiara Martina Pirrone –. Ho notato fin da subito molta voglia di fare bene da parte della società e spero che con il duro lavoro si possano raggiungere gli obiettivi prefissati. Non vedo l’ora di poter tornare in palestra insieme alle mie nuove compagne e ad alcune vecchie amicizie, che fa sempre piacere ritrovare. Sono contenta che Marco mi abbia voluta anche in questa nuova avventura, per me è motivante ritrovarlo come allenatore. Detto ciò ci auguro un grosso in bocca al lupo, con la speranza che sia un anno di ripartenza senza intoppi”.