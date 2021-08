Incendi, convocato vertice: la mappa dei Comuni colpiti

Palermo – Dopo l’arrivo in Sicilia di 33 squadre antincendio provenienti da Trentino, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna in supporto di vigili del fuoco e forestale per fronteggiare l’emergenza incendi, a palazzo d’Orleans è stata convocata una riunione operativa per coordinare le attività connesse con lo stato di mobilitazione del servizio nazionale della Protezione Civile.

Come disposto ieri al PalaRegione di Catania dal Presidente della Regione, il capo del dipartimento regionale della protezione civile, Salvo Cocina, ha convocato il gruppo di lavoro interistituzionale per l’impiego più efficace delle forze extraregionali antincendio, arrivate in queste ore nel territorio della Regione Siciliana.

Alla riunione hanno partecipato anche la Prefettura di Palermo, il comando del corpo Forestale della Regione Siciliana, la direzione Regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Intanto, il dipartimento regionale della Protezione Civile siciliana ha pubblicato la mappa dei Comuni più colpiti dagli incendi degli ultimi giorni.