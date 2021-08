L’assessore alla Salute Razza in Antimafia: gli aggiornamenti

PALERMO – L’assessore alla Salute Ruggero Razza è in audizione in commissione Antimafia per gli approfondimenti sulla sanità.

La selezione dei dirigenti

“La Sicilia ha diviso in quattro fasce la selezione dei candidati. Lo scopo era quello di far sì che le scelte venissero compiute a valle di una procedura di selezione individuando la formazione delle rose in ragione dell’attitudine e dell’esperienza di ciascun candidato. In una procedura di selezione ci sono stati promossi e bocciati, con la partecipazione di dirigenti di altre regioni italiane”.

La nomina di Judica, cognato di Lombardo

Claudio Fava, presidente della Commissione Antimafia, chiede di parlare della nomina di Francesco Judica all’Asp di Enna, il cognato di Raffaele Lombardo, nel 2018. L’assessore risponde sottolineando che “è stata improntata alla tutela della Salute, noi uscivamo da una pronuncia della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l’illegittimità delle nomine fatte dal governo Crocetta. Le nomine della mia gestione non hanno ricevuto né ricorsi, né procedimenti penali”.

In alcune liste c’erano molti candidati che provengono dal mondo sanitario, in particolare dall’Asp, l’assessore sospese tutti i concorsi. Razza rinvia al legislatore la questione sottolineando che non è possibile limitare il diritto di elettorato passivo se non è previsto dalla legge.