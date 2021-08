Lampedusa, tre sbarchi: proseguono i trasferimenti

LAMPEDUSA – Sono 160 i migranti, ospiti dell’hotspot di Lampedusa, che lasceranno entro stasera l’isola. In tarda mattinata, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, sono partiti i primi 80. In serata, sempre con la motonave di linea, ne partiranno altrettanti. Nella struttura di primissima accoglienza dovrebbero restare poco più di mille persone. La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, sta però lavorando per imbarcare innanzitutto i 40 positivi al Covid sulle navi quarantena in rada e poi per caricare anche dei gruppi – ma il numero non è stato ancora definito – di negativi. Tre sbarchi, con 126 migranti, si sono registrati nelle ultime ore a Lampedusa. Prima della mezzanotte erano arrivati, soccorsi sempre al largo dell’isola, altri 424 tunisini. A bordo delle tre nuove “carrette”, intercettate dalla Capitaneria, c’erano 66 migranti, fra cui 12 minori e 6 donne; 17 tunisini, fra cui 2 minori e altri 43, fra cui 12 minori. Anche questi tre gruppi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola.