Max Gazze, Fiorella Mannoia e Niccolo Fabi sotto il Vulcano

CATANI – Max Gazzè, Fiorella Mannoia e Niccolò Fabi. Ad ospitare tre grandi nomi della musica italiana contemporanea sarà il suggestivo Colonnato dei Domenicani oggi denominato San Tommaso Congress Hall.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questo risultato ottenuto – dichiarano il Sindaco di Linguaglossa Salvatore Puglisi e l’assessore al turismo Bruno Damino – Per la prima volta Linguaglossa sarà il palcoscenico di artisti di fama internazionale. L’Etna è uno scenario unico al mondo e noi siamo pronti ad accogliere i tanti spettatori”.

Ad inaugurare la programmazione sarà Max Gazzè giovedì 5 agosto ore 21.30

Gazzè riprende il suo basso e torna in tour. Sarà un’estate ancora all’insegna dei live quella dell’artista, che in questi mesi non si è mai fermato e ha continuato a produrre mu-sica, pubblicando il suo nuovo disco “La matematica dei rami”, prodotto insieme alla Magical Mystery Band, tra underground e pop, elettronica e rock.

Gazzè, dopo essere stato il primo a tornare sul palco la scorsa estate per far ripartire la fi-liera della musica live, sfiorando le 30 date, ed essere sceso in piazza per dare voce alla categoria dei lavoratori dello spettacolo, è pronto a far suonare live i nuovi brani insieme ai suoi straordinari musicisti: Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemen-te Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre.

Secondo appuntamento sabato 7 agosto con Fiorella Mannoia, ore 21.30

Torna in concerto con il suo “Padroni di niente tour” accompagnata dalla sua band interpreterà live i brani del suo ultimo album di inediti “Padroni di niente” e le canzoni più amate del suo repertorio. Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour ci sono i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “DOC” De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

A concludere sarà Niccolò Fabi domenica 15 agosto, ore 21.30

Lo spettacolo è una vera e propria esperienza in cui immergersi totalmente, lasciandosi trasportare da 2 ore ininterrotte di musica. Un movimento continuo in cui le parole e il suono si mescolano andando a creare una condizione “spirituale” ed “emotiva” che avvicina musicisti e pubblico, creando un virtuale abbraccio collettivo.

Un viaggio tra i sentimenti con cui Niccolò Fabi, muovendosi con totale libertà artistica libero da schemi e generi di appartenenza, mette in scena le verità raccontate attraverso le sue canzoni: un crescendo continuo di emozioni che passa attraverso i racconti di brani come “Evaporare”, “Una somma di piccole cose”, “Filosofia Agricola”, “Elementare”, fino ad arrivare a “Una buona idea”, “Diventi Inventi”, “Il negozio di antiquariato”, e “Lasciarsi un giorno a Roma… solo per citarne alcune.

BIGLIETTI DISPONIBLI SU WWW.PUNTOEACAPO.UNO E NEI CIRCUITI ABITUALI

I concerti saranno realizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie: in assoluta sicurezza, posti numerati su pianta e biglietti nominali.

In occasione degli spettacoli del 5, 7 e 15 agosto dalle ore 15:00 alle 19:00 l’Asp3 di Catania effettuerà tamponi gratuiti

nell’area a verde di fronte al supermercato Tocal, tra piazza dei Vespri e viale Tommaso Fazello