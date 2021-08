Maxi ritrovamento di marijuana nel parco: si tratta di 5 chili

GIARRE – Un quantitativo di 5 chilogrammi di marijuana è stato ritrovato dai carabinieri di Giarre all’interno del parco Jungo durante una articolata attività investigativa. I militari avevano già intuito che il parco era divenuto luogo di stoccaggio degli stupefacenti. In tale quadro è stato organizzato un servizio di attenta ricerca in tutta quell’area che, effettivamente, ha consentito il ritrovamento della droga accuratamente nascosta nell’intercapedine di un muro in prossimità dei bagni pubblici. La marijuana sequestrata è stata è stata inviata in laboratorio per le necessarie analisi chimico-qualitative, mentre sono in corso le attività investigative per risalire ai “titolari” della sostanza stupefacente.