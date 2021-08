Cantiere Popolare chiede un “confronto serrato” a Musumeci

PALERMO – I colonnelli di Cantiere Popolare-Noi con l’Italia fanno il punto sul governo della Regione e rilanciano “il cantiere centrista”. Nei corridoi dell’Hotel Addura la parola che ricorre più spesso è “centro”. Leitmotiv dell’assemblea dei coordinatori del partito di Saverio Romano e Massimo Dell’Utri che si è tenuta ieri a Palermo. “Tra i temi discussi – commenta il segretario regionale Dell’Utri – il rafforzamento del centro nella consapevolezza che la coalizione debba rimanere di centro-destra e non trasformarsi in una di destra-centro”.

Insomma, i centristi mettono i puntini sulle i nei giorni caldi in cui i leghisti siciliani si rafforzano con ingressi di peso e senza lesinare qualche bordata agli alleati posizionati più a destra nello scacchiere della coalizione (Romano ad esempio ha fatto notare l’uscita “poco opportuna” dell’assessore meloniano Manlio Messina sui vaccini)

Tra i temi discussi “l’organizzazione del partito in vista degli appuntamenti elettorali, le alleanze e il dialogo con le altre forze politiche”. E non solo. Dirimente il rapporto da intavolare con il presidente della Regione Nello Musumeci, sostenuto con lealtà ma non in maniera incondizionata. Se l’assessore Toto Cordaro ne ha elogiato i meriti politici, diversi esponenti del partito non hanno lesinato critiche. A partire dal leader Saverio Romano che ha avanzato due appunti di non poco conto: “i ritardi accumulati nella realizzazione del programma di governo” e il deficitario dialogo con i partiti.

Una rotta che da raddrizzare. Sulla stessa lunghezza d’onda buona parte dei dirigenti intervenuti nel corso dell’assemblea (come Maria Pia Castiglione, Peppe Ruvolo). Cantiere Popolare chiede al governatore un confronto serrato con il presidente Musumeci sui temi emersi nel corso dell’assemblea per una verifica ed eventuale integrazione delle iniziative politico-amministrative del governo.