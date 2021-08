Studente morto a Pisa: esiti lunghi per l’autopsia

PISA – Conferiti formalmente stamani, come da programma, gli incarichi ai consulenti della procura di Pisa per le indagini sulla morte di Francesco Pantaleo, lo studente universitario di 23 anni, di Marsala (Trapani), trovato carbonizzato nelle campagne di Pisa il 25 luglio.

I medici legali inizieranno le operazione nel pomeriggio: da quanto riferito dagli inquirenti, hanno informato il pubblico ministero che le attività saranno lunghe e per i primi risultati potrebbero occorrere più giorni, non potendo in anticipo dare una tempistica precisa