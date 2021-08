Tokyo 2020, dalla vela arriva la quinta medaglia d’oro italiana

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per la vela Ruggiero Tita e Caterina Banti vincono la medaglia d’oro nella classe mista

Nacra 17. Per l’Italia è la quinta medaglia d’oro ai Giochi ed è il primo oro olimpico ‘misto’ mai vinto dall’Italia alle

Olimpiadi. Il quartetto italiano della prova di ciclismo su pista inseguimento si qualifica alla finale per l’oro stabilendo

il nuovo record del mondo della specialità in 3’42”.307.

La finale è in programma domani. Due azzurri si qualificano alla finale del salto triplo. La Genzo chiude 7° nel K1 200 metri. Sibilio 8° nei 400 ostacoli. Desalu in semifinale dei 200.