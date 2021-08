Usa, quarto suicidio di un poliziotto coinvolto nell’assalto al Congresso

Un quarto poliziotto coinvolto nell’assalto al Congresso americano del 6 gennaio scorso è morto suicida il 10 luglio. Lo

rendono noto i vertici del Metropolitan Police Department di Washington, poche ore dopo la notizia di un terzo suicidio tra gli agenti che il 6 gennaio tentarono di difendere Capitol Hill dagli assalitori.

Intanto, il governatore di New York, Andrew Cuomo, è stato interrogato per oltre 11 ore nell’ambito dell’ indagine per molestie sessuali portata avanti dal procuratore generale dello Stato Letitia James.