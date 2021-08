Caldo torrido, in Sicilia è di nuovo allerta rossa

Previste temperature oltre i 40° in alcune zone

Temperature che sfiorano i 40°, rischio incendi elevato e ondate di calore di livello 3 per le province di Catania e Palermo. Anche per la giornata di oggi, in Sicilia, la Protezione civile ha diramato l’allerta rossa.

Sulle estreme regioni meridionali persiste infatti l’influenza di un’area anticiclonica di matrice nord-africana, stabilmente centrata sul Mediterraneo centro-orientale, evidenziano le previsioni meteo dell’Aeronautica militare.

Le temperature subiranno un aumento al centro-Sud, con valori da elevati a molto elevati.