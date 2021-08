Caronia: “Rap fornisca informazioni su costi, ho chiesto di convocarli”

PALERMO – “È necessario ascoltare in Consiglio comunale l’amministratore e il direttore di RAP affinché forniscano informazioni sulla realtà dei costi sostenuti dall’azienda e il potenziale impatto delle decisioni dello stesso Consiglio, e sui piani aziendali per l’organizzazione del lavoro ordinario e di emergenza per superare l’attuale fase di evidente criticità”. Lo dichiara la consigliera Marianna Caronia.

“Ho chiesto al Presidente Totò Orlando – ha continuato Caronia – di convocare il management della RAP, affinché il Consiglio possa avere dalla viva voce degli stessi ogni utile informazione e notizia e possa quindi assumere decisioni ponderate su provvedimenti di fondamentale importanza per la città e per uno dei suoi servizi essenziali che sembra sempre più in crisi”.