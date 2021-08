Gelmini: “500 milioni alle Regioni per i treni green”

“Da parte della Conferenza Stato-Regioni c’è il via libera all’utilizzo delle prime risorse per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr), destinate all’acquisto di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno, da utilizzare per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario usato per servizi di trasporto regionale, per un importo di 500 milioni di euro nel periodo 2021-2026″. Ad annunciarlo è Maria Stella Gelmini, ministro per gli Affari Regionali.

“I fondi saranno ripartiti tra le Regioni e le Province autonome, destinando il 50% delle somme alle regioni del Mezzogiorno”. “Iniziamo ad impiegare concretamente le risorse che arrivano dall’Unione europea – aggiunge – un primo passo importante nel lungo percorso di messa a terra del Pnrr”.