Green pass e piano scuola, ore decisive per le nuove norme

ROMA – Domani in programma la cabina di regia e il Consiglio dei ministri sulle prossime misure anti-Covid, con l’ipotesi di obbligo di Green pass anche per il personale scolastico.

Ore determinanti anche per l’approvazione in generale del piano scuola, in vista del rientro in classe a settembre: il documento dovrebbe essere discusso dai governatori oggi in una conferenza Stato-regioni straordinaria.

Respinto intanto un nuovo attacco hacker alla Regione Lazio. Sulla vicenda indaga l’antiterrorismo.