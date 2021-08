Incendi nel palermitano: a Bagheria e sulla statale di Campofiorito

BAGHERIA – Si è sviluppato un vasto incendio a contrada Amalfitano, in periferia a Bagheria. A comunicarlo l’assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Tripoli che si trova sul posto insieme ai tecnici. Non è ancora chiara la dinamica che ha dato vita alle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e l’autobotte comunale. La strada statale 188 dir/C “Centro Orientale Sicula” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di un incendio ai margini della sede stradale, Campofiorito (PA) dal km 6,000 al km 8,000. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.