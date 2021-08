Incontro per definire i servizi integrativi per gli studenti con disabilità

Nei prossimi giorni di procederà alla pubblicazione dell'avviso per l'accreditamento delle cooperative per l'erogazione dei servizi

PALERMO – Si è svolto oggi un incontro tra il Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, i Dirigenti della Direzione Politiche Sociali della Città Metropolitana di Palermo e i rappresentanti dei Cobas, per definire l’avvio dei servizi integrativi rivolti agli studenti con disabilità.

La Città metropolitana ha confermato che nei prossimi giorni si procederà alla pubblicazione dell’avviso per l’accreditamento delle cooperative per l’erogazione dei servizi aggiuntivi migliorativi, integrativi, successivamente si procederà all’impegno di spesa per l’intero anno scolastico sulla base delle indicazioni di nominativi di aventi diritto, con relativa documentazione fornite dai dirigenti scolastici, e si pubblicherà’ avviso per accreditamento di entità’ aventi i requisiti per lo svolgimento di tali servizi in favore di studenti con disabilità.

Questa procedura permetterà, ai i dirigenti scolastici, a fine mese agosto, di procedere alla scelta della struttura accreditata e consentire l’avvio del servizio con l’inizio dell’anno scolastico.

Erano presenti all’incontro oltre al Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, per la Città Metropolitana di Palermo l’ Ing. Salvatore Pampalone e la Dottoressa Michela Sclafani, responsabile del servizio integrazione scolastica, per i Cobas Rosario Sciortino e Giorgia Geraci.