La truffa della PlayStation 5 venduta a prezzi stracciati

Occhio agli acquisti on line

Era convinto di fare un affare comprando una PlayStation on line. Ha sborsato 310 euro ma la consolle non gli è mai stata spedita. I carabinieri della stazione di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, hanno raccolto la denuncia di un giovane operaio di 24 anni.

Il venditore è stato denunciato a piede libero. Si tratta di un romeno di 40 anni residente nell’hinterland milanese ritenuto responsabile di truffa.

Il giovane siciliano raccontato che nei giorni scorsi ha risposto ad un annuncio on line per la vendita di una PlayStation 5 attirato dal pezzo (nuova costa circa 500 euro) e ha fornito tutti i darti per risalire a colui che lo ha truffato.