Mastrojanni canta la Sicilia

Nuovo album per il cantautore Marcello Mastrojanni, palermitano di nascita, ma residente a Roma. Il disco è composto da 8 tracce una delle quali inedita “Sicilia tu si” la canzone portante dell album, un inno alla Sicilia e al suo vino,

scritta da Mastrojanni e da Gianni Belfiore, autore storico di Julio Iglesias e di “Amori senza Amuri” di Rosa Balistreri.

“L’obiettivo è stato quello di ripristinare la gloriosa immagine della musica etnica siciliana – spiega l’artista – ispirata dalle molteplici dominazioni che hanno accompagnato la storia isolana, essendo il patrimonio musicale siciliano il più ricco e il meno diffuso sia in Italia che nel mondo, e trasformarsi così da volano ideologico per il rilancio della vera identità artistica/sociale/culturale della Sicilia in Italia e nel Mond”.

Mastrojanni è approdato alla musica dopo avere conseguito la laurea in Scienze politiche specializzato alla scuola di scienza e tecnica legislativa Isl di Roma. Suona chitarra e pianoforte, compositore per la parte musicale e letterale.

Specializzato alla scuola CET di Mogol per compositori nel 1994. Ha studiato lirica per un decennio con il Soprano americano Elisabeth Smith gia direttore artistico del Teatro Massimo di Palermo. Haa studiato Jazz e composizione presso la Fondazione “The Brass Group” concludendo gli studi 1998.

Nel 1996 ha firmato il suo primo contratto con una casa discografica per la pubblicazone del singolo “Domani è primavera” nel 1997 con la Sony music per il singolo “Mi hai preso l’anima”.

Nel 2012 la GDM Music del Maestro Morricone ha prodotto e pubblicato l’album

‘Marcello Janni canta la Sicilia di Rosa Balistreri”. L’album ha ottenuto il patrocinio gratuito del Presidente dell’Assemblea Siciliana per il valore artistico e sociale del progetto.

L’album è stato scritto e curato unitamente a Gianni Belfiore autore storico di Rosa Balistreri e di Julio Iglesias.

Dal 2018 ad oggi Marcello Mastrojanni (Janni) ha pubblicato numerosi singoli prodotti da Massimiliano Minoia produttore e arrangiatore di Renato Zero.