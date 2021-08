Motoscafo impazzito senza pilota, incredibile intervento VIDEO

"Tragedia scampata grazie all'intervento dell'equipaggio in gommone della Protezione civile comunale"

RAGUSA – “Tragedia scampata stamani sul nostro litorale grazie all’intervento dell’equipaggio in gommone della Protezione civile comunale”. Sono le parole del sindaco di Ragusa Peppe Cassì. “Un’imbarcazione fuori controllo e priva di conducente – aggiunge il primo cittadino – che avrebbe potuto dirigersi da un momento all’altro verso aree affollate di bagnanti, è stata raggiunta e messa in sicurezza”.

“Ringrazio – conclude Cassì – gli operatori per un intervento tempestivo e per nulla banale, che ha potuto risolvere una situazione assai critica prima che potesse degenerare in un grave pericolo”.

