Partinico: incendio distrugge centro diurno per anziani, ingenti i danni

Un incendio di probabile origine dolosa ha distrutto la scorsa notte il centro diurno per anziani del comune di Partinico, nel Palermitano. Non è la prima volta che l’immobile di via Capo dell’Aqua viene preso di mira.

Ingenti i danni causati dalle fiamme che si sono propagate velocemente all’interno dei locali utilizzati dagli anziani del paese. Secondo una prima ricostruzione fatta dai vigili del fuoco del distaccamento di Partinico e dagli agenti del commissariato di polizia locale, che indaga sull’accaduto, l’incendio si sarebbe sviluppato poco dopo la mezzanotte di questa notte distruggendo tutto ciò che c’era all’interno: sedie, mobili, suppellettili.

Da diversi mesi a Partinico si respira un’aria pesante: prima le dimissioni del sindaco, poi il commissariamento dell’Ente per infiltrazioni mafiose, infine i due maxi blitz antimafia di qualche settima fa che hanno disarticolato un imponente smercio di droga nel territorio.