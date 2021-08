Progettazione scolastica, prosegue l’attività per l’ammodernamento

PALERMO – La direzione edilizia scolastica e beni culturali della Città Metropolitana di Palermo Resp. Ing Claudio Delfino, ha predisposto e inoltrato al MIUR 4 progetti, (pari al numero massimo di progetti presentabili da parte di Città Metropolitane e Province), che troverete di seguito elencati, per l’avviso pubblico per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento, a valere su fondi Europei.

“Si auspica che gli stessi progetti vengano utilmente inseriti nelle graduatorie che il MIUR dovrà pubblicare” è quanto ha dichiarato l’Ingegner Claudio Delfino

ELENCO PROGETTI:

1) Progetto di adeguamento funzionale e sistemazione delle aree esterne destinate ad attività sportive dell’I.I.S.S. E. Ascione di Palermo. Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica di € 350.000,00. RUP Ing. Fabrizio Di Bella;

2) Progetto per l’adeguamento funzionale della palestra, degli spogliatoi e delle aree di gioco esterne. Istituto Don Calogero Di Vincenti di Bisacquino. Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica di € 349.988,04. RUP Ing. Daniele Niosi;

3) Riqualificazione del campo di calcio a 5 e della pista 100 m di atletica leggera facenti parte degli impianti sportivi dell’istituto” Istituto Don Colletto di Marineo. Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica di € 97.000,00. RUP Daniele Niosi;

4) Progetto di adeguamento funzionale e messa in sicurezza delle palestre dell’I.I.S.S. “A. Volta” di Palermo. Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica di € 350.000,00. RUP Ing Fabrizio Di Bella

Il Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, ha espresso il proprio “apprezzamento agli uffici della Città Metropolitana per la fondamentale attività di progettazione – sottolineando che – se ottenuti i finanziamenti richiesti sarà possibile avviare la realizzazione di opere di grande importanza per il miglioramento e l’adeguamento funzionale della edilizia scolastica”.