Spaccio di droga, in manette pregiudicato 54enne

CATANIA. Arrestato in flagranza di reato un pregiudicato catanese di 54 anni, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il fermo è stato compiuto dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa.

L’uomo, fornito di una ricetrasmittente collegata con le diverse vedette poste a protezione della piazza di spaccio, sostava dinanzi il civico 121 di via Capo Passero con in mano una bella busta di plastica nera. I carabinieri, per evitare che come per magia quella busta potesse sparire, decidevano di intervenire immediatamente mentre il pusher, riconoscendoli, fuggiva proferendo per radio le testuali parole: “Apri…apri…apri…apri!”. Fuga terminata poco dopo quando è stato bloccato con la famosa busta contenente 41 dosi di cocaina e 42 dosi di marijuana.

La droga e la ricetrasmittente sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.