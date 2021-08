Adrano verso le elezioni: Fratelli d’Italia si organizza

CATANIA – Si avvicinano le elezioni amministrative del prossimo 10 ottobre e Fratelli d’Italia continua il lavoro di organizzazione del partito sul territorio. Adrano sarà uno dei Comuni più importanti dove si andrà al voto ed il partito di Giorgia Meloni si presenterà agli elettori con il proprio simbolo. Per coordinare al meglio i lavori di redazione e composizione della lista il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Alberto Cardillo, ha individuato due figure di riferimento nel territorio: il sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno, il deputato regionale Gaetano Galvagno e l’ex deputato alla Camera Fabio Fatuzzo, questi affiancheranno il coordinatore del locale circolo Verdiana Bulla.



“In ogni Comune -dichiara Cardillo- abbiamo individuato delle figure di riferimento per migliorare il più possibile l’organizzazione interna in un momento così delicato come le elezioni amministrative. In modo particolare ad Adrano ritengo sia fondamentale l’apporto che possano dare due figure di grande riferimento per il partito ed il territorio tutto come Bonanno e Galvagno. Puntiamo alla formazione di una lista forte e di specchiata qualità”.



Già al lavoro il sindaco Bonanno e il deputato regionale Galvagno: “abbiamo raccolto con grande senso di responsabilità questo incarico, con l’obiettivo di mettere insieme una lista che sia all’altezza delle aspettative che la gente ripone in Fratelli d’Italia. Adrano viene da anni difficili -continuano Bonanno, Galvagno e Fatuzzo-, per questo è richiesto uno sforzo ulteriore nel mettere in campo le forze migliori che la città possa esprimere. In questa direzione lavoreremo noi e tanti altri dirigenti di partito nel presentare agli elettori una lista assolutamente specchiata e rappresentante del meglio che Adrano possa esprimere in termini di impegno, onestà e capacità amministrative”.