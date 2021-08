Al via la protesta: “Qui non chiediamo il green pass per entrare”

BORGETTO (PA) – “Qui non chiediamo il green pass per entrare“. È il messaggio di David Daidone, titolare di una palestra a Borgetto, in provincia di Palermo.

“Ce l’hai? Bene! Non ce l’hai? Va bene ugualmente!“ Continua il messaggio esposto da Daidone all’esterno della sua palestra.

“Noi vogliamo fare solo il nostro lavoro che non è quello di fare i controllori”. In questo modo il titolare della palestra Gym body club, di via Rosa Luxemburg, protesta contro il Green pass che entrerà in vigore da domani.

Anche il gestore del bar Rosalba a Palermo, in via Ammiraglio Rizzo, ci si schiera contro il green pass. Nella vetrina è stato esposto un cartello. Anche qui non verrà richiesto il green pass. Così si legge: “In questo esercizio possono entrare: bianchi, gialli, neri, omosessuali, marziani, animali, vaccinati e non senza nessuna distinzione. Per noi i nostri affezionati clienti sono tutti uguali. Vi aspettiamo”