Al via i lavori nella scuola danneggiata dal rogo

CATANIA. E’ corsa contro il tempo a Catania per rendere utilizzabile per l’apertura dell’anno scolastico la scuola il plesso di via Di Gregorio dell’istituto comprensivo “Montessori Mascagni”, a Fossa Creta, gravemente danneggiato dall’incendio di venerdì scorso. Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, il fuoco ha distrutto gli infissi. Nel corso di una riunione della giunta comunale stamane il sindaco Salvo Pogliese ha concordato con gli assessori Arcidiacono e Mirabella di fare partire subito i lavori di ripristino del plesso scolastico attingendo a specifici fondi per le emergenze, con impiego di personale tecnico anche nel periodo di agosto.