Altro rogo: in fiamme ettari ed ettari di bosco al Parco dell’Etna

BELPASSO. Da questa mattina bruciano ettari ed ettari di bosco all’interno dell’area del Parco dell’Etna. La zona in questione è quella dei Monti Rinazzi. Le fiamme, come detto, sono partite questa mattina a quanto pare dalla Provinciale 92.

Probabile, ma ancora da dimostrare, che l’incendio sia stato appiccato e poi alimentato dalla Strada provinciale 92.

Per tutta la mattinata, ad intervenire sul posto gli uomini della Forestale: dal pomeriggio in campo anche i mezzi aerei.

La comunicazione del Parco dell’Etna

“In azione diverse squadre antincendio di Forestale e Vigili del Fuoco. Sul posto anche i nostri volontari di vigilanza ambientale”, si legge sulla Pagina Facebook del Parco dell’Etna.