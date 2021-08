“Caos” fra poesie e viaggi

Venerdì 6 agosto, alle ore 21:00, alla Villa Cavallotti di Marsala (TP), nell’ambito della rassegna “Il mare colore dei libri”, il giornalista e scrittore Angelo Barraco presenterà il suo libro “Caos” (Bertoni Editore). L’incontro sarà moderato dalla Professoressa Carla Messina. Un libro di poesie scritto durante i suoi viaggi di lavoro e piacere, osservando e memorizzando volti di persone che hanno saputo reagire in modo diverso al dolore, alla rabbia e alla gioia. In modo tradizionale, con carta e penna tra le mani, Barraco ha raccontato, a modo suo, ciò che si palesava di fronte ai suoi occhi.

Il libro racconta la vita di un uomo è un moto perpetuo, un continuo viaggio che porta sempre a nuove esperienze, indispensabili per conoscere il mondo. Tutti siamo di passaggio all’interno di un vagone chiamato vita, proprio come un treno, e viviamo all’interno di una multi dimensione che ci trasporta nella conoscenza. Le emozioni della conoscenza hanno accompagnato Angelo Barraco in un percorso di scrittura che lo ha alimentato durante i suoi viaggi, con carta e penna tra le mani, quando si spostava per lavoro o per piacere, osservando e cercando i volti sconosciuti che ha analizzato, incrociato, sia nel silenzio che nel fragore.