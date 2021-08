EducAmbiente Festival, due serate a tutela dell’ambiente

BAGHERIA (PA) – EducAmbiente Festival, due serate, il 7 e l’8 agosto, dedicate all’ambiente e alla sua tutela attraverso la proiezione di cortometraggi e documentari distintisi nelle recenti edizioni del SiciliAmbiente Festival. Ad organizzarle il comune di Bagheria e l’ARPA Sicilia. Sarà presente anche l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Toto Cordaro.

“Sono occasioni preziose – commenta il direttore generale Vincenzo Infantino – per incontrare e confrontarsi con i cittadini sui temi della sostenibilità. L’adottare comportamenti consapevoli e sostenibili per invertire la tendenza ripristinando un nuovo e sano equilibrio tra uomo e natura riguarda tutti noi. L’ARPA Sicilia opera per la conoscenza, il controllo e la tutela dell’ambiente attraverso la ricerca e il monitoraggio ambientale. La condivisione di questo lavoro con i cittadini è la mission che ci siamo prefissi”.

Iniziativa ben accolta dal comune di Bagheria: “Cittadini informati, sono cittadini consapevoli e collaborativi – dice il sindaco, Filippo Maria Tripoli –. Ben vengano dunque iniziative come quella che ci ha proposto ARPA che ringraziamo e che abbiamo totalmente sposato. I cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti, se non si inverte la tendenza rischiamo di consegnare ai nostri figli un pianeta malato cronico. Rispettare la natura, vivere in maniera sostenibile per l’ambiente deve diventare un must”.

Le serate nascono con l’intento di divulgare tematiche ambientali e buone pratiche prendendo spunto dal programma dell’Agenda 2030, programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. A tale scopo verrà proiettata la serie animata realizzata dall’ARPA Sicilia frutto del “Progetto Informazione Ambientale: iniziative a favore dei consumatori” promosso dalla Segreteria Generale della Presidenza della Regione su fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Una serie ideata dall’area Ricerca&Innovazione dell’ente, guidata da Ignazio Cammalleri, per sensibilizzare e informare i cittadini sui temi delle scelte responsabili necessarie per minimizzare gli impatti che le attività umane esercitano sulle componenti ambientali.

“Questo appuntamento – commenta Giuseppe Cuffari dell’area Reporting ambientale dell’ARPA Sicilia – si inserisce nel quadro delle attività di educazione ambientale e alla sostenibilità portate avanti dall’ARPA Sicilia, andando anche fuori dalle aule scolastiche. L’intento è coinvolgere e sensibilizzare i cittadini sulla crisi ambientale che stiamo vivendo, al contempo sarà un’occasione per parlare del programma delle attività per il nuovo anno scolastico”.

Da San Vito Lo Capo (dove si è recentemente concluso il SiciliAmbiente Festival) ad Aspra il fil rouge ambientale prosegue “con l’intento che EducAmbiente Festival possa replicarsi in altre realtà, scolastiche e non, della Regione». – afferma Maurizio Lo Galbo, assessore allo Spettacolo del comune di Bagheria -. Promuovere la sostenibilità riguarda tutti noi indistintamente e tutti i contesti. L’arte è anche impegno sociale”.

L’appuntamento è per sabato 7 (ore 19.30 saluti istituzionali e ore 21 inizio spettacolo) e domenica 8 agosto (ore 21) sul lungomare di Aspra. L’ingresso è gratuito ma, rispondendo alle norme anti COVID-19 relative all’ultimo decreto del Governo (n.105/2021), è necessario prenotarsi attraverso il seguente indirizzo mail: [email protected] ed esibire al momento dell’ingresso il Green Pass unitamente al documento di identità. È per questo motivo che si richiede al gentile pubblico di arrivare con un certo anticipo in maniera da rendere fluide queste operazioni ed evitare assembramenti.

Il programma prevede, sabato 7 agosto, la proiezione del cortometraggio diretto da Silvia Zeitlinger Somewhere on planet Earth: una previsione di come sarà il mondo nel 2077. A seguire il famoso documentario, uscito solo per tre giorni a novembre del 2020, di Nathan Grossman su Greta Thunberg, I am Greta. Racconta per immagini la campagna dell’attivista dalle prime proteste alla traversata dell’Atlantico, un ritratto intimo e rivelatore.

Domenica 8, verranno proiettati Glace à l’eau diretto da Mathieu Barbe, un corto francese di animazione che porta l’attenzione sullo scioglimento dei ghiacci polari, e Il banco del pesce diretto da Filippo Barbaro, ambientato a Palermo in uno dei tre grandi mercati, quello del Capo, fa vedere come nasce un banco vendita del pesce. Si concluderà con il film diretto da Moussa Diop e Thomas Grand Golden Fish, African Fish. La pellicola, Premio Greenpeace Italia e 2° Premio ex-aequo Documentari Greenpeace Italy Award, racconta della pesca artigianale che ancora sopravvive nella regione di Casamance, nel sud del Senegal. Una pesca ecosostenibile messa a rischio dalla concorrenza straniera delle multinazionali.