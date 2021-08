Green pass per accedere a musei, mostre e biblioteche comunali

CATANIA – Da domani a Catania per accedere ai musei civici, alle mostre e alle biblioteche comunali sarà obbligatorio che i visitatori esibiscano il Green Pass e un documento di identità valido. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica. Rimangono inoltre in vigore le prescrizioni di sicurezza anti-Covid: per l’ingresso è necessaria la misurazione della temperatura ed è obbligatorio indossare una mascherina.

All’inizio del percorso museale sarà inoltre posizionato dispenser di gel igienizzante, mentre le sale avranno una capienza contingentata nel rispetto della distanza fisica prevista per la sicurezza dei visitatori. Analoghe disposizioni varranno per accedere alle biblioteche comunali e a tutti i suoi servizi. La verifica della validità del Green Pass sarà effettuata dagli operatori all’ingresso della biblioteca mediante scansione del QR code e chi non risulterà provvisto di un certificato valido non potrà accedere ai locali e ai servizi di front office, prestito, accesso a scaffale, consultazione, studio.

Per la sola restituzione dei prestiti è attivo lo sportello per i rientri posto all’ingresso della biblioteca, dove sarà possibile consegnare i materiali senza dover entrare e, quindi, senza l’obbligo di mostrare il Green Pass. Secondo le disposizioni normative a oggi, per ottenere il Green Pass occorre aver ricevuto almeno la prima dose del vaccino, essere guariti dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi. aver effettuato un tampone rapido antigenico negativo nelle ultime 48h. (ANSA)