In costume e infradito dai carabinieri: evaso per un tuffo al mare

Si è presentato dai carabinieri di Alcamo ed è stato arrestato per evasione. Un ventiduenne di Partinico, G.D. sono le sue iniziali, ha confessato di avere violato gli arresti domiciliari per andare al mare.

Il giovane ha una serie di precedenti per furto, ricettazione e riciclaggio. Il suo abbigliamento era fin troppo indicativo: in caserma è arrivato in costume, telo e infradito.

Faceva troppo caldo e ha deciso di fare un tuffo “fuorilegge” nel mare di Trappeto. Ora si trova di nuovo ai domciiliari in attesa del processo per direttissima.