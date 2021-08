Jacobs: “Accuse di doping? Ecco cosa rispondo”

Marcel Jacobs, l’uomo più veloce al mondo risponde a chi lo accusa di essere dopato perché in finale dei 100 metri, che gli ha consegnato l’oro, ha realizzato un tempo che in stagione non aveva mai realizzato.

“Le polemiche non mi toccano assolutamente, neanche gli rispondo perché gli darei soltanto importanza. So che sono arrivato qui facendo tanti sacrifici, tanto lavoro, sconfitte e delusioni”.

Sulle accuse nei confronti del portabandiera dell’Italia alla cerimonia di chiusura di Tokyo 2020 ha risposto anche il presidente di World Athletics, Sebastian Coe, definendole “solo speculazioni”.

