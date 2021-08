Lampedusa, 200 migranti pronti a lasciate l’hotspot

LAMPEDUSA – Sono 200, forse 250, i migranti che verranno trasferiti oggi – secondo le disposizioni della Prefettura di Agrigento che opera d’intesa con il ministero – dall’hotspot di Lampedusa dove, al momento, ci sono circa 900 ospiti. I gruppi in partenza verranno spostati con le motovedette della Capitaneria e si procederà per alleggerire la struttura di primissima accoglienza. Intanto, dopo i due sbarchi di ieri con 71 migranti, si sta registrando uno stop ai soccorsi e agli approdi. Il mare, nelle prossime ore, è dato in peggioramento.