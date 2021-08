Lutto nella politica, è morta la moglie di Mimmo Turano

Lutto per un esponente politico siciliano: è morta prematuramente Monica Di Simone, moglie dell’assessore alle Attività produttive, Mimmo Turano.

A darne notizia è stato il presidente della Regione Nello Musumeci che, a margine della cerimoniadi inaugurazione dei rinnovati Giardini di Orleans a piazza Indipendenza. Il governatore ha rivolto le sue condoglianze e quelle dei colleghi di giunta all’assessore di Alcamo.

“L’Udc si stringe affettuosamente all’assessore Mimmo Turano – si legge in una nota – per la prematura scomparsa della moglie, Monica. Intendo esprimere, con il cuore, un sentimento di cordoglio e di profonda vicinanza a nome di tutti, parlamentari, amministratori locali e dirigenti. In questo momento di immenso dolore, caro Mimmo, vorrei rivolgere a Dio la preghiera della nostra comunità per la tua famiglia“.

Il sindaco Nicolò Rizzo, l’intera giunta municipale, il presidente Mario di Filippi e l’intero consiglio comunale porgono sincere e sentite condoglianze all’onorevole Mimmo Turano ed a tutta la famiglia colpita dal grave lutto.

Il coordinamento regionale per la Sicilia Occidentale di Fratelli d’Italia e tutta la comunità politica della Destra siciliana partecipa al dolore dell’assessore regionale Mimmo Turano, dei suoi figli e dei suoi cari, per la prematura scomparsa della moglie Monica. A Mimmo giunga il nostro pensiero più affettuoso”. Lo ha dichiarato il coordinatore

regionale di Fratelli d’Italia, Giampiero Cannella.

“Ci stringiamo all’amico Mimmo Turano nel triste momento della scomparsa della moglie Monica, precocemente

strappata alla vita. Esprimiamo il nostro cordoglio all’assessore regionale ed ai suoi figli Cristina, Francesca, Sergio e Vito.cPreghiamo Iddio affinché trovino la forza per andare avanti conservando il ricordo della moglie e della mamma che tanto hanno amato e dalla quale hanno ricevuto tenerezza ed amore”. Lo affermano i deputati regionali Udc Eleonora Lo Curto e Giovanni Bulla in una nota sottoscritta anche dai dipendenti del gruppo parlamentare Udc dell’Assemblea regionale siciliana.

“Rivolgo un pensiero affettuoso all’assessore Mimmo Turano per la prematura scomparsa della moglie a seguito di una leucemia fulminante”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, oggi a Palermo, a margine della riapertura dei Giardini di Palazzo Orleans, rivolgendo le sue condoglianze all’assessore alle attività produttive Mimmo Turano per la scomparsa della moglie: “Anche per questo – ha aggiunto – abbiamo voluto una cerimonia sobria senza voler rinviare ulteriormente”.