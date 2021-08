Mirri: “Rivedere i tifosi allo stadio è una grande emozione”

PAlERMO – Allenamento a porte aperte per il Palermo, oggi allo stadio Renzo Barbera. I giocatori si sono ritrovati sul campo “di casa”, davanti ai tifosi rosanero sugli spalti della tribuna inferiore.



Tra gli spettatori, anche il presidente Dario Mirri che ha così commentato: “Rivedere i tifosi del Palermo allo stadio, anche se in numero limitato e per un semplice allenamento, è un’emozione grandissima. Da una parte c’è il sapore di un ritorno a casa, dall’altro la squadra torna ad abbracciare simbolicamente la città: due amanti che non sono si sono mai lasciati e non si lasceranno mai. La pandemia è tutt’altro che sconfitta, ma queste immagini ci consentono di sperare in una stagione diversa da quelle scorse e soprattutto ci spingono ulteriormente a impegnarci, tutti insieme, nella lotta al virus, con i vaccini e con comportamenti responsabili a tutela della nostra salute e, quindi, della nostra passione”.