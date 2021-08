Non c'è traccia del riferimento al governo di Rosario Crocetta

Il taglio è evidente. La presidenza della Regione siciliana invia una nota sull’inaugurazione dei giardini d’Orleans di stamani e vi allega delle immagini. Ci sono pure le dichiarazioni video del governatore: “… devo dire che è stata una fatica perché c’era una sorta di pregiudizio e invece noi abbiamo lavorato perché questo potesse finalmente definirsi sul piano della corretta collaborazione”.

Musumeci fa riferimento ai contrasti con i proprietari degli uccelli del parco che avevano portato alla chiusura dei giardini in piazza Indipendenza a Palermo.

Ed è ora che il montaggio mostra il taglio: basta guardare il video originale per scoprire che è stata eliminata la parte in cui Musumeci spiega che “il precedente governo non era interessato stranamente agli uccelli”.

Uno scivolone o una battutaccia, che non può trovare alcuna giustificazione. Quel riferimento al governo di Rosario Crocetta è scomparso dal video diramato agli organi di stampa. Nessun vuol pensare che ci fosse l’intento di cambiare le carte in tavola, di nascondere il già detto. Magari il taglio sarà avvenuto ad insaputa del governatore. Oppure Musumeci si è pentito per l’infelicità della sua espressione.